الأرصاد طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى 22

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل لنهار اليوم الاثنين، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد

والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 7 درجات مئوية.