خبرني : لتفادي الشيب المبكر.. إليك هذه الأطعمة الثمانية

MENAFN - Khaberni) خبرني يلعب العامل الوراثي دوراً كبيراً في ظهور الشيب المبكر، لكن من غير المعروف الآلية الوراثية لهذه الظاهرة. كما أن هناك ارتباطا واضحا بين العوامل النفسية وظهور الشيب المبكر،



وخاصة الانفعالات الشديدة والمفاجئة مثل الخوف الشديد. لكن تلعب التغذية أيضاً دوراً واضحاً في حدوث الشيب المبكر، خاصة في حالة وجود نقص شديد في بعض العناصر الغذائية المهمة في تكوين مادة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر.



لذا، فإنه، بحسب ما نشره موقع DNA India، هناك عدد من الأغذية التي تساعد في تجنب الإصابة بالشيب المبكر للشعر، وهي:

1. الجوز (عين الجمل) يحتوي الجوز (عين الجمل) على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية والنحاس، مما يعزز صحة الشعر ويمنع ظهور الشيب مبكراً.

2. التوت التوت فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، وتقاوم الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يساهم في ظهور الشيب في الشعر.

3. السبانخ يدعم السبانخ، المعروف بمحتواه المرتفع من الحديد وفيتامينات A وC، الشعر الصحي ويساعد على منع الشيب المبكر.

4. سمك السلمون تعمل أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في سمك السلمون على تغذية الشعر والحفاظ على لونه.

5. الأفوكادو يعزز تناول الأفوكادو، الغني بالفيتامينات والدهون الصحية، مرونة الشعر ويمنع الشيب المبكر.

6. البطاطا الحلوة تدعم البطاطا الحلوة إنتاج الصبغة المسؤولة عن لون الشعر.

7. اللوز لأنه غني بالفيتامينات E وB، يساهم اللوز في صحة الشعر بشكل عام وقد يمنع الشيب المبكر.

8. البروكلي يحتوي البروكلي على فيتامينات A وC، مما يساعد في إنتاج بلسم طبيعي لفروة الرأس.