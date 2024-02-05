“يديعوت”: ضغوط أمريكية على نتنياهو للقبول بأي صفقة مع حماس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الاثنين، عن ضغوط أمريكية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للقبول بأي صفقة تبادل للأسرى مع حماس "حتى لو بثمن باهظ"، لإنهاء التصعيد المتنامي في المنطقة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "اجتماع مجلس الحرب انتهى قبل الحصول على رد من حماس بشأن التهدئة".

وأضافت: "في إسرائيل تشير التقديرات إلى أنه لن يأتي رد إيجابي واضح من الحركة بسبب الانقسامات في مواقف قيادات الحركة بشأن المقترح".

وتابعت: "أوضح القطريون لإسرائيل أن المحادثات المتعلقة بصفقة الرهائن التي تمت صياغة خطوطها العريضة إن الأمور في قمة باريس معقدة للغاية، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الوقت".

وقالت مصادر مشاركة في المحادثات إن الأمريكيين يمارسون ضغوطاً كبيرة على إسرائيل للموافقة على الصفقة، ولو بثمن باهظ، حيث يعتقدون أنها ستحقق هدنة تسمح لهم ببدء تأثير الدومينو الذي سيشمل وقف إطلاق النار"، لافتة إلى أن الهدف الذي حدده الأمريكيون لهذا هو شهر أبريل/نيسان".

في بالمقابل، قالت الصحيفة العبرية إن "ضغوطاً سياسية شديدة تُمارس على نتنياهو، حيث يخشى أنه إذا نفذ الصفقة فإنه سيخسر إيتمار بن بن غفير وزير الأمن القومي، لكنه يفهم أنه إذا لم ينفذ الصفقة فإنه سيخسر بيني غانتس".

وختمت الصحيفة بتوضيح ما سينتهجه نتنياهو قائلة: "سيحاول نتنياهو التأجيل قدر استطاعته، لكسب الوقت ومحاولة إحراج حماس".



