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الحرب على غزة تدخل يومها الـ 122... عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة في دير البلح.. وقصف عنيف على خانيونس

2/5/2024 2:11:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الإثنين، يومها الـ 122، حيث ارتكبت الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة في دير البلح خلفت عشرات الشهداء والإصابات، فيما كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على محافظة خانيونس التي تعرضت إلى قصف مدفعي شديد.

وقالت مصادر محلية، إن خان يونس جنوب قطاع غزة يتعرض لقصف متواصل من مدفعية الاحتلال خاصة المنطقة الغربية، بما فيها أحياء الأمل، والكتيبة، والشيخ ناصر، والقيزان، إضافة إلى المنطقة الجنوبية الواصلة إلى مدينة رفح.

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل محاصرة مستشفيي الأمل وكمال ناصر وسط مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق مسيرات الاحتلال النار على المواطنين في المنطقة.

كما تواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق واسعة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف مخيم النصيرات بعدة قذائف مدفعية.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة، صوب شاطئ مدينة غزة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة في دير البلح، راح ضحيتها 30 شهيدا وعشرات الإصابات، حيث يزعم الجيش الإسرائيلي أن المدنية آمنة، حيث دعا الفلسطينيين إلى اللجوء ثم ارتكب فيها مجزرة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27,365 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

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