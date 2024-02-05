الحرب على غزة تدخل يومها الـ 122... عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة جديدة في دير البلح.. وقصف عنيف على خانيونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الإثنين، يومها الـ 122، حيث ارتكبت الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة في دير البلح خلفت عشرات الشهداء والإصابات، فيما كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على محافظة خانيونس التي تعرضت إلى قصف مدفعي شديد.
وقالت مصادر محلية، إن خان يونس جنوب قطاع غزة يتعرض لقصف متواصل من مدفعية الاحتلال خاصة المنطقة الغربية، بما فيها أحياء الأمل، والكتيبة، والشيخ ناصر، والقيزان، إضافة إلى المنطقة الجنوبية الواصلة إلى مدينة رفح.
وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل محاصرة مستشفيي الأمل وكمال ناصر وسط مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق مسيرات الاحتلال النار على المواطنين في المنطقة.
كما تواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق واسعة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف مخيم النصيرات بعدة قذائف مدفعية.
وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة، صوب شاطئ مدينة غزة.
وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة في دير البلح، راح ضحيتها 30 شهيدا وعشرات الإصابات، حيث يزعم الجيش الإسرائيلي أن المدنية آمنة، حيث دعا الفلسطينيين إلى اللجوء ثم ارتكب فيها مجزرة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27,365 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.
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