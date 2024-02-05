بلينكن يبدأ جولته الخامسة في الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،اليوم الاثنين، جولة جديدة في الشرق الأوسط في إطار مساعي تحقيق الهدنة بين إسرائيل و"حماس".

وفي زيارته الخامسة إلى المنطقة منذ السابع من أكتوبر والذي أدى إلى اندلاع الحرب، من المتوقع أن يزور بلينكن السعودية وإسرائيل ومصر وقطر.

وقبل الرحلة شدد على الحاجة إلى "معالجة الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل عاجل"، بعد أن دقت منظمات الإغاثة مرارا وتكرارا ناقوس الخطر بشأن التأثير المدمر للحرب المستمرة منذ خمسة أشهر تقريبا على القطاع المحاصر.

ومع وصول بلينكن إلى المنطقة، من المتوقع أن يناقش الهدنة المقترحة التي تم التوصل إليها في اجتماع باريس في يناير الماضي بين كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والمصريين والقطريين.

ومن شأن الهدنة المقترحة أن توقف القتال لمدة ستة أسابيع أولية بينما تفرج "حماس" عن رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، بحسب مصدر في الحركة.

وتأتي زيارة بلينكن الأخيرة إلى الشرق الأوسط في الوقت الذي صرح فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "بدلا من أن يقدم لنا دعمه الكامل، ينشغل (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة) الذي يذهب إلى حماس".



