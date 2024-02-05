الاحتلال يقتحم مخيم العين في نابلس ويحاصر منزلا

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اقتحمت
قوات الاحتلال الاسرائيلي ،اليوم الاثنين، مخيم العين غربي مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص.
وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قوات كبيرة
اقتحمت مدينة نابلس من المحور الغربي باتجاه مخيم العين وحاصرت أحد المنازل وسط إطلاق كثيف للرصاص.
وقال شهود عيان من مخيم العين، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين سليم جبريل، ولطفي عرفات، وداهمت منزلا، قبل انسحابها من المنطقة.
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