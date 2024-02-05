دعماً وتشجيعا للإبداع والابتكار... كهرباء القدس تستقبل طلبة من الإنجليزية الحديثة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN/ عقدت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الاحد، لقاءً تفاعليًّا مع مجموعة من طلبة المدرسة الإنجليزية الحديثة في محافظة رام الله والبيرة.
واستقبل مدير الدائرة الفنية فرع محافظة رام الله والبيرة م. سعيد ريان في الشركة طلاب الصف العاشر في المدرسة الإنجليزية الحديثة، في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية واستجابة أيضًا لطلب إدارة المدرسة عقد هكذا لقاءات، حيث تم تنظيم هذ اللقاء في سياق التحضير لمشاركة المدرسة في فعاليات معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا.
وناقش م. ريان مع الطلبة تفاصيل مشروعهم العملي المعنون "استخدام المتحكم المنطقي PLC في تطبيقات تفيد عمل شركات التوزيع والمشتركين"، مبديًا اهتمام الشركة بالمشاريع الإبداعية للطلبة.
وأكد م. ريان أن عقد هذا اللقاء يعكس الالتزام المشترك للشركة والمدرسة بتحفيز الإبداع العلمي وتقديم الفرص التعليمية التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب وتوجيههم نحو مجالات التكنولوجيا المبتكرة.
وأضاف: "أن هذه اللقاءات تمثل قيمة للطلاب لتقديم استفساراتهم والتعرف على مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تبادل الأفكار مع الجهات ذات العلاقة في الشركة، كما تسلط الضوء على أهمية مساهمة الطلاب في تطوير مشاريعهم والمساهمة الفعّالة في خدمة مجتمعهم.
MENAFN05022024000205011050ID1107809224
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.