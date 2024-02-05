دعماً وتشجيعا للإبداع والابتكار... كهرباء القدس تستقبل طلبة من الإنجليزية الحديثة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ عقدت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الاحد، لقاءً تفاعليًّا مع مجموعة من طلبة المدرسة الإنجليزية الحديثة في محافظة رام الله والبيرة.

واستقبل مدير الدائرة الفنية فرع محافظة رام الله والبيرة م. سعيد ريان في الشركة طلاب الصف العاشر في المدرسة الإنجليزية الحديثة، في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية واستجابة أيضًا لطلب إدارة المدرسة عقد هكذا لقاءات، حيث تم تنظيم هذ اللقاء في سياق التحضير لمشاركة المدرسة في فعاليات معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا.

وناقش م. ريان مع الطلبة تفاصيل مشروعهم العملي المعنون "استخدام المتحكم المنطقي PLC في تطبيقات تفيد عمل شركات التوزيع والمشتركين"، مبديًا اهتمام الشركة بالمشاريع الإبداعية للطلبة.



وأكد م. ريان أن عقد هذا اللقاء يعكس الالتزام المشترك للشركة والمدرسة بتحفيز الإبداع العلمي وتقديم الفرص التعليمية التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب وتوجيههم نحو مجالات التكنولوجيا المبتكرة.

وأضاف: "أن هذه اللقاءات تمثل قيمة للطلاب لتقديم استفساراتهم والتعرف على مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تبادل الأفكار مع الجهات ذات العلاقة في الشركة، كما تسلط الضوء على أهمية مساهمة الطلاب في تطوير مشاريعهم والمساهمة الفعّالة في خدمة مجتمعهم.