5 إصابات بحادثي تدهور وتصادم في الزرقاء والمفرق

(MENAFN
- Amman Net) وقع حادث تصادم بين مركبتين فجر اليوم عند منطقة الغدير الأبيض على طريق المفرق باتجاه إربد. وبحسب ما أفاد مندوب إدارة الدوريات الخارجية لاذاعة الأمن العام الاثنين، فانه نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة تم إسعافهم إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج اللازم وتم إزالة الأثر المروري عن حرم الشارع .
وأضاف أنه جرى التعامل مع حادث آخر على الطريق الواصل بين الزرقاء وجرش، تمثل بتدهور مركبة وإصابة متوسطة للسائق تم إسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
وبين أن اسباب الحوادث بالمجمل تكون بارتكاب السائقين لمخالفات عدم إعطاء مسافة الامان الكافية أو التجاوزات الخاطئة، مشددا على ضرورة الالتزام بأولويات وقواعد المرور تجنيا لوقوع الحوادث.
MENAFN05022024000209011053ID1107809223
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.