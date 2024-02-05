وزير الصحة الروسي: انسحاب روسيا من منظمة الصحة العالمية غير مطروح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أنه من غير المنطقي انسحاب روسيا من منظمة الصحة العالمية لضرورة تبادل الخبرات والبيانات، والدفاع عن مواقف روسيا في المنظمة.



وقال موراشكو: "نحن بحاجة إلى التعاون مع جميع الدول وتبادل البيانات والمعلومات".



وأوضح أن تحدي وباء كورونا أظهر الحاجة إلى التعاون الدولي، وشدد على أهمية الدفاع عن مواقف روسيا في المنظمة.



وأضاف: "لذلك من غير المنطقي وغير العملي الخروج من المنظمة".



RT