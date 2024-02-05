وزير الصحة الروسي: انسحاب روسيا من منظمة الصحة العالمية غير مطروح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أنه من غير المنطقي انسحاب روسيا من منظمة الصحة العالمية لضرورة تبادل الخبرات والبيانات، والدفاع عن مواقف روسيا في المنظمة.
وقال موراشكو: "نحن بحاجة إلى التعاون مع جميع الدول وتبادل البيانات والمعلومات".
وأوضح أن تحدي وباء كورونا أظهر الحاجة إلى التعاون الدولي، وشدد على أهمية الدفاع عن مواقف روسيا في المنظمة.
وأضاف: "لذلك من غير المنطقي وغير العملي الخروج من المنظمة".
RT
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