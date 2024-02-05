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وزير الصحة الروسي: انسحاب روسيا من منظمة الصحة العالمية غير مطروح

2/5/2024 2:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أنه من غير المنطقي انسحاب روسيا من منظمة الصحة العالمية لضرورة تبادل الخبرات والبيانات، والدفاع عن مواقف روسيا في المنظمة.


وقال موراشكو: "نحن بحاجة إلى التعاون مع جميع الدول وتبادل البيانات والمعلومات".


وأوضح أن تحدي وباء كورونا أظهر الحاجة إلى التعاون الدولي، وشدد على أهمية الدفاع عن مواقف روسيا في المنظمة.


وأضاف: "لذلك من غير المنطقي وغير العملي الخروج من المنظمة".


RT

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