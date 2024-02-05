ترامب يتوعد الصين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على الصين مجددا حال فوزه في انتخابات الرئاسة الامريكية القادمة.
وأضاف في مقابلة على قناة (فوكس نيوز): "علينا أن نفعل ذلك... أعني، انظروا، سوق الأوراق المالية كادت أن تنهار...".
وردا على سؤال عن تقرير أشارت إلى أن ترامب يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على البضائع الصينية حال انتخابه، قال الرئيس السابق: "لا، أود أن أقول ربما ستكون (الرسوم) أكثر من ذلك".
وفرض ترمب رسوما جمركية على بضائع صينية قيمتها مئات المليارات من الدولارات في عامي 2018 و2019 في خضم حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
MENAFN05022024000208011052ID1107809220
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.