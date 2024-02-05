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ترامب يتوعد الصين

2/5/2024 2:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على الصين مجددا حال فوزه في انتخابات الرئاسة الامريكية القادمة.
وأضاف في مقابلة على قناة (فوكس نيوز): "علينا أن نفعل ذلك... أعني، انظروا، سوق الأوراق المالية كادت أن تنهار...".
وردا على سؤال عن تقرير أشارت إلى أن ترامب يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على البضائع الصينية حال انتخابه، قال الرئيس السابق: "لا، أود أن أقول ربما ستكون (الرسوم) أكثر من ذلك".
وفرض ترمب رسوما جمركية على بضائع صينية قيمتها مئات المليارات من الدولارات في عامي 2018 و2019 في خضم حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين في العالم.




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