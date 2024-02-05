توقف حركة القطارات إثر انهيار أرضي جنوب روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقفت حركة القطارات في منطقة سوتشي الساحلية بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا بعد انهيار أرضي جرف السكك الحديدية، إثر أمطار غزيرة وعواصف رعدية هبّت على المنطقة.
وأفادت سكك الحديد الروسية بتعليق حركة القطارات بين مدينتي توابسي وأدلر، وأنه تم حتى الآن تأجيل 6 رحلات قطارات.
وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن أمطارا غزيرة مصحوبة بالرياح والبرد هطلت ليل الأحد الاثنين على المناطق الساحلية والجبلية بمنطقة سوتشي.
وذكرت أنه أعلنت حالة التحذير من العواصف في المنطقة حتى 6 فبراير الجاري.
RT
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