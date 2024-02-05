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توقف حركة القطارات إثر انهيار أرضي جنوب روسيا

2/5/2024 2:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقفت حركة القطارات في منطقة سوتشي الساحلية بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا بعد انهيار أرضي جرف السكك الحديدية، إثر أمطار غزيرة وعواصف رعدية هبّت على المنطقة.
وأفادت سكك الحديد الروسية بتعليق حركة القطارات بين مدينتي توابسي وأدلر، وأنه تم حتى الآن تأجيل 6 رحلات قطارات.


وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن أمطارا غزيرة مصحوبة بالرياح والبرد هطلت ليل الأحد الاثنين على المناطق الساحلية والجبلية بمنطقة سوتشي.


وذكرت أنه أعلنت حالة التحذير من العواصف في المنطقة حتى 6 فبراير الجاري.

RT

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