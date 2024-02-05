استقرار العقود الآجلة للأسهم الأميركية في مستهل تعاملات الأسبوع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت العقود الآجلة للأسهم مساء أمس الأحد، حيث تتطلع وول ستريت إلى البناء على أسبوع إيجابي آخر.



وتراجعت العقود الآجلة لـ S&P 500 بنسبة 0.1%، وكذلك انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones الصناعي بنحو 17 نقطة، أو أقل من 0.1%.



ويأتي ذلك بعدما أنهت المؤشرات الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي بأداء إيجابي، مدعومة بتقرير الوظائف الأقوى من المتوقع لشهر يناير وتقارير الأرباح القوية من Microsoft وMeta Platforms.



وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4%، وربح مؤشر Nasdaq المركب 1.1%، وارتفع مؤشر Dow jones بنسبة 1.4%.



وكان هذا هو الأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب للمؤشرات القياسية الرئيسية بعد تعثرها في بداية عام 2024.