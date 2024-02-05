ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي 20 قرشاً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع سعر كيلو الخيار بالسوق المركزي للخضار اليوم الاثنين بفارق 20 قرشاً عن يوم أمس ، ووصل سعر الكيلو بين 60 و 80 قرشا ً .
واستقرت أسعار غالبية الاصناف الاخرى من الخضار حيث بلغ سعر البندورة بين 8 و 20 قرشا للكيلو ، وسعر البصل بين 20 و 30 قرشا للكيلو .
وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي 2975.052 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق .313.262 طن .
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