ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي 20 قرشاً

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع سعر كيلو الخيار بالسوق المركزي للخضار اليوم الاثنين بفارق 20 قرشاً عن يوم أمس ، ووصل سعر الكيلو بين 60 و 80 قرشا ً .

واستقرت أسعار غالبية الاصناف الاخرى من الخضار حيث بلغ سعر البندورة بين 8 و 20 قرشا للكيلو ، وسعر البصل بين 20 و 30 قرشا للكيلو .

وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي 2975.052 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق .313.262 طن .







