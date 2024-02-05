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هام من الوطني للأمن السيبراني حول الطلبات المقدمة لتعبئة وظائف

2/5/2024 2:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني نتائج فرز الطلبات المقدمة لتعبئة الوظائف المُعلن عنها يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2023 بموجب عقود (فئة ودرجة) ، وهي : مدقق مالي مساعد، أمين صندوق مساعد، أمين عهده ثاني، كاتب ثالث، اداري ثالث، مهندس مشروع رئيسي.
وقال المركز إنه يمكن للمتقدمين الدخول على الموقع الالكتروني ( ) وإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد بالخانات المخصصة، للحصول على نتيجة طلب التوظيف، كما يمكن للمتقدمين غير المطابقين الاعتراض على نتائج الفرز مرفقاً بالوثائق الداعمة عن طريق البريد الالكتروني ([email protected] ) وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين، ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 8/2/2024.




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