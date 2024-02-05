هام من الوطني للأمن السيبراني حول الطلبات المقدمة لتعبئة وظائف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني نتائج فرز الطلبات المقدمة لتعبئة الوظائف المُعلن عنها يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2023 بموجب عقود (فئة ودرجة) ، وهي : مدقق مالي مساعد، أمين صندوق مساعد، أمين عهده ثاني، كاتب ثالث، اداري ثالث، مهندس مشروع رئيسي.
وقال المركز إنه يمكن للمتقدمين الدخول على الموقع الالكتروني ( ) وإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد بالخانات المخصصة، للحصول على نتيجة طلب التوظيف، كما يمكن للمتقدمين غير المطابقين الاعتراض على نتائج الفرز مرفقاً بالوثائق الداعمة عن طريق البريد الالكتروني ([email protected] ) وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين، ولغاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 8/2/2024.
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