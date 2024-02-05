Monday, 05 February 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

2/5/2024 2:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدنا ومخيمات وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل ما لا يقل عن 20 فلسطينيا.


وذكر شهود لوكالة الأناضول أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس شمالي الضفة، واعتقلت شخصين، مما أطلق مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.


وفي مدينة طولكرم شمالي الضفة، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات طالت 5 فلسطينيين، وسط اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في عدة مواقع من المدينة.


وحاصر الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم العين غربي نابلس، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، وانسحب الجيش من المخيم بعد اعتقال فلسطينيين اثنين.


واعتقل جيش الاحتلال 8 فلسطينيين من بلدة عرابة قرب جنين شمالي الضفة، خلال عملية تفتيش ومداهمات طالت عشرات المنازل، كما اعتقل 3 فلسطينيين من بلدة حلحول قرب الخليل بالجنوب.


MENAFN05022024000208011052ID1107809213

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث