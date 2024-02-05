جيش الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدنا ومخيمات وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل ما لا يقل عن 20 فلسطينيا.
وذكر شهود لوكالة الأناضول أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس شمالي الضفة، واعتقلت شخصين، مما أطلق مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.
وفي مدينة طولكرم شمالي الضفة، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات طالت 5 فلسطينيين، وسط اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في عدة مواقع من المدينة.
وحاصر الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم العين غربي نابلس، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، وانسحب الجيش من المخيم بعد اعتقال فلسطينيين اثنين.
واعتقل جيش الاحتلال 8 فلسطينيين من بلدة عرابة قرب جنين شمالي الضفة، خلال عملية تفتيش ومداهمات طالت عشرات المنازل، كما اعتقل 3 فلسطينيين من بلدة حلحول قرب الخليل بالجنوب.
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