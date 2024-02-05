سرايا القدس تعلن استهداف جنود إسرائيليين في خان يونس

سرايا القدس تعلن استهداف جنود إسرائيليين في خان يونس
التاريخ
2/5/2024 2:11:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- استهداف جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل المقذوفة المضادة للأفراد في محاور التقدم بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي اليوم الـ 122 من الحرب الإسرائيلية على غزة تواصلت المعارك في القطاع، وشهدت الساعات الماضية معارك محتدمة في مدينة غزة وبخان يونس جنوبي القطاع.
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