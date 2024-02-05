Monday, 05 February 2024 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سرايا القدس تعلن استهداف جنود إسرائيليين في خان يونس

2/5/2024 2:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- استهداف جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل المقذوفة المضادة للأفراد في محاور التقدم بخان يونس جنوبي قطاع غزة.


وفي اليوم الـ 122 من الحرب الإسرائيلية على غزة تواصلت المعارك في القطاع، وشهدت الساعات الماضية معارك محتدمة في مدينة غزة وبخان يونس جنوبي القطاع.


MENAFN05022024000208011052ID1107809211

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث