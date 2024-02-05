توقعات غير دقيقة تدفع المحللين الاقتصاديين تحت المراقبة في ظل عدم اليقين العالمي

(MENAFN
) يواجه المحللون الاقتصاديون انتقادات وانتقادات حادة بسبب تقديراتهم غير الدقيقة المتعلقة بالتضخم وفشلهم في التنبؤ بانقطاعات في سلاسل الإمداد، كل ذلك في ظل أحداث جيوسياسية غير متوقعة مثل جائحة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، والصراع الأخير في الشرق الأوسط, ومن الملحوظ أن توقعاتهم شملت ركودًا لم يظهر، مما يزيد من الشكوك حول قدراتهم في التنبؤ.
كما عبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن انتقادها للمحللين الاقتصاديين خلال منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، وصفتهم بأنهم "مجموعة قبلية" يفتقرون إلى فتح لاتجاهات علمية بديلة, وأشارت لاغارد، التي شغلت سابقًا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ووزيرة المالية الفرنسية، إلى توجه الخبراء لـ "نقل أقوال بعضهم البعض" دون التجول خارج حدود عالمهم المألوف، مشيرة إلى منطقة راحة تعيق التكيف مع تطورات الديناميات العالمية.
وهذا الاستياء بين المحللين الاقتصاديين ليس عزيزًا، حيث يعترف البعض داخل الحقل بضرورة الابتعاد عن الأساليب التقليدية, وقال بيتر فاندن هاوت، الاقتصادي الرئيس لمنطقة اليورو في مصرف "آي إن جي"، بسخرية أن العالم قد "تغير قليلاً", وأشار إلى الارتفاع غير المتوقع في الأسعار بعد إعادة فتح الاقتصادات بعد سنوات من التضخم المنخفض، متأثرًا بالغزو الروسي لأوكرانيا, وهذا يتناقض مع تأكيدات لاغارد ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اللذين وصفوا زيادة الأسعار بأنها "عابرة."
في حين تؤكد هذه الانتقادات على التحديات المتطورة التي يواجهها المحللون الاقتصاديون في عالم يتسم بالأحداث الفريدة, ويعتبر البعض أن المحللين يجب أن يتخطوا راحة جداول البيانات في إكسل والنماذج الصلبة، ويتكيفوا مع التعقيدات التي يفرضها الأزمات العالمية غير المتوقعة, ومع استمرار عدم اليقين، يتم مراجعة موثوقية توقعات الاقتصاد تحت مراقبة متزايدة، مما يستدعي إعادة تقييم منهجيات التنبؤ والحاجة إلى نهج أكثر مرونة وفتحًا داخل هذا المجال.
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