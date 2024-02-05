استياء الصين من التباطؤ الاقتصادي يعبر طريقاً غير متوقع على وسائل التواصل الاجتماعي للسفارة الأمريكية

(MENAFN
) كمظهر للانزعاج المتزايد من التباطؤ الاقتصادي وأداء السوق السهمية المهتز، توجه جزء من السكان الصينيين إلى منصة غير متوقعة, وهو حساب السفارة الأمريكية الرسمي في بكين على منصة التدوين المصغر ويبو, وظهر هذا الطريق الغير تقليدي للتعبير عن الاستياء عندما نشرت السفارة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 2 شباط حول حفظ الزرافات البرية.
كما قام مستخدم ويبو بترك تعليق استجابةً للمنشور غير المتصل ظاهريًا للسفارة، يقول: "هل يمكنكم توفير لنا صواريخ لقصف بورصة شنغهاي؟" وقام مستخدم آخر بتصوير حساب السفارة الأمريكية على ويبو بأنه "جدار البكاء للأفراد المستثمرين في الأسهم الصينية", وتبرز هذه التعليقات مدى خيبة الأمل بين بعض المواطنين الصينيين فيما يتعلق بقضاياهم الاقتصادية وأداء سوق الأسهم.
ومن الملفت للنظر أن السفارة الأمريكية لم ترد فورًا على طلب وكالة رويترز للتعليق حول هذا التطور غير المتوقع, ويؤكد استخدام الأفراد الصينيين لمنصة التواصل الاجتماعي التابعة للسفارة الأمريكية للتعبير عن استيائهم على القنوات المحدودة المتاحة للتعبير عن الرأي ضمن البيئة الإلكترونية الصينية المراقبة بشكل كبير.
في حين يمكن لمستخدمي ويبو بشكل عام نشر تعليقات فردية حول الأمور الاقتصادية، يقوم السلطات الصينية بشكل منتظم بالتصدي لما يعتبرونه "سلوكًا سلبيًا" عبر الإنترنت، خاصة إذا كان يجذب انتباهًا كبيرًا, وفي محاولة لإدارة السرد، تمتلك السلطات أيضًا القدرة على تقييد أو تصفية التعليقات على المنشورات المتعلقة بالاقتصاد أو الأسواق، مما يقيد المجالات التي يمكن من خلالها للأفراد التعبير بشكل مفتوح عن آرائهم.
كذلك تعكس هذه الحادثة الفريدة التفاعلات المعقدة للتعبير عبر الإنترنت في الصين، حيث يتنقل الأفراد بين القيود المفروضة على مناقشة التحديات الاقتصادية ووجهات النظر المعارضة, وحقيقة أن الاستياء وجد مخرجًا، حتى لو كان غير تقليدي، تظهر القلق الملح للأمور والرغبة في وجود منصة للتعبير عن الشكاوى في ظل عدم اليقين الاقتصادي.
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