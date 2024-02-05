مصفاة النفط في فولغوغراد التابعة لشركة لوكويل تكمل عملها عقب الحريق

(MENAFN
) أكدت شركة لوكويل، مالكة مصفاة النفط في فولغوغراد جنوب روسيا، أن المنشأة تعمل بشكل طبيعي بعد حريق وقع يوم السبت الموافق 3 شباط, أفادت السلطات المحلية في البداية بأن الحريق، الذي وقع بعد هجوم بطائرة بدون طيار، تم إخماده بنجاح, ووفقًا لمصدر أوكراني, فإن الهجوم شمل طائرتين بدون طيار استهدفت مرفقًا هامًا لتكرير النفط ضمن مصفاة فولغوغراد، وتم تنفيذه بواسطة جهاز الأمان الأوكراني.
كما تقع مصفاة فولغوغراد على ضفاف نهر الفولغا وتتمتع بقدرة سنوية على تكرير النفط الخام تبلغ 14.8 مليون طن، ما يعادل حوالي 300 ألف برميل يوميًا, ويعتبر هذا الحادث هو أحدث في سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار التي نفذتها أوكرانيا على منشآت نفط روسية في الأسابيع الأخيرة، حيث تعتبر كييف هذه البنية التحتية ذات أهمية حاسمة لجهود الحرب الروسية.
كذلك كشف المصدر من كييف لرويترز أن هذه الهجمات بواسطة الطائرات بدون طيار على مصافي النفط الروسية من المتوقع أن تستمر، مؤكدًا تأثيرها الاستراتيجي, وأوضح المصدر قائلاً: "من خلال استهداف مصافي النفط ضمن المجمع العسكري الصناعي الروسي، نقوم ليس فقط بعرقلة لوجستيات إمدادات الوقود لمعدات الجيش الروسي، بل نقوم أيضاً بتقويض استقطاب موارد روسيا المالية."
في حين أسفرت التصعيدات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا عن هجمات مستهدفة على بنية الطاقة، تعكس محاولات البلدين لتعطيل خطوط الإمداد وتقويض الروح المعنوية للخصم, ومع استمرار النزاع لمدة تقارب عامين دون إيجاد حلاً واضحًا، تبرز هذه الحادثة الأخيرة شدة وتعقيد الصراع المستمر بين البلدين.
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