صندوق أوبك للتنمية يحقق التزامات تنموية قياسية ويتعهد بتوفير 1.7 مليار دولار لمبادرات عالمية

(MENAFN
) في خطوة ملحوظة نحو التنمية العالمية، قام صندوق أوبك للتنمية الدولية بتوسيع التزاماته لمشروعات التنمية الجديدة، وبلغت مبلغًا معتبرًا قدره 1.7 مليار دولار في العام السابق, وجاء هذا الإعلان بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس الصندوق، حيث أبرزت إسهاماته الكبيرة في تمويل 55 مشروعاً حول العالم, وتتنوع هذه المبادرات في مجالات متعددة، تشمل مكافحة تغير المناخ، والانتقال إلى الطاقة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز المرونة المناخية، وخلق الوظائف، وتعزيز الأمان الغذائي والنمو المستدام.
كما أكد البيان الصادر عن مقر الصندوق في فيينا، النمسا، التفاني الكبير للمنظمة في تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة من خلال تخصيص 40 في المئة من إجمالي تمويلاتها الجديدة لدعم العمليات المتعلقة بالتغير المناخي, وعبر عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك، عن فخره بالتأثير المتزايد للصندوق في عام 2023، مشيرًا إلى دوره الحيوي في تقديم الدعم التنموي في ظل بيئة عالمية تعاني من التحديات.
كذلك أبرز الخليفة نجاح الصندوق في تكييف وتوسيع برنامج الإقراض عبر مختلف القطاعات، والاستجابة بفعالية للطلب المتزايد من الدول الشريكة, وبالإضافة إلى ذلك، أظهر الصندوق براعة في جمع التمويل الإضافي من الأسواق المالية، والاستفادة من شراكاته مع البنوك التنموية الدولية، والتعاون مع مؤسسات تمويل التنمية لدعم مبادرات التنمية.
في حين تؤكد الزيادة الملحوظة في استثمارات الصندوق التفاني في التعامل مع القضايا العالمية العاجلة، من التغير المناخي إلى التنمية المستدامة، وتعكس التزاماً بتعزيز التغيير الإيجابي على نطاق عالمي, ومع استمرار صندوق أوبك في لعب دور حيوي في تمويل المشاريع الذاتية الأثر، تمثل إنجازاته في عام 2023 مرحلة هامة في الجهود المستمرة للمساهمة في عالم أكثر استدامة وقوةً مرونةً.
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