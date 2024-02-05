فوكسكون تتأمل تطوراً تدريجياً رغم نقص شرائح الرقائق

(MENAFN
) تتوقع فوكسكون، المعترف بها كأبرز مقدم لخدمات المنتجات الإلكترونية عالميًا والشركة المصنعة الرئيسية للآيفون، أداءً محسنًا قليلاً في العام الحالي مقارنةً بالعام السابق, وأقرت الشركة، برئاسة ليو يونغ وي، بتجاوز التحديات، مشيرة إلى أداء قوي في العام السابق، حتى في وجه الخسائر الملحوظة في الربع الأول المرتبطة بحصتها البالغة 34 في المائة في الشركة اليابانية المصنعة للإلكترونيات، شارب كورب.
كما عبّر ليو عن توقعات إيجابية بحذر للعام خلال حديثه في الحفل السنوي للموظفين في تايبيه، مشيرًا إلى إمكانية تجاوز أداء العام السابق, وفي نوفمبر الماضي، وصفت فوكسكون توقعاتها لعام 2024 بأنها "محافظة ونيوترالية إلى حد ما", وعلى الرغم من ذلك، تواجه الشركة نقصًا في شرائح الرقائق الأساسية لتشغيل خوادم الذكاء الاصطناعي , وهو جزء رئيسي من أعمالها.
كذلك يرافق تفاؤل ليو قبوله للتحديات المحتملة ناتجة عن عدم اليقين الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل القضايا الجيوسياسية التي قد تؤثر على طلب المنتجات الاستهلاكية, في حين يرى نموًا إيجابيًا في قطاع خوادم الذكاء الاصطناعي، يؤكد على ضرورة التحلي بالحذر نظرًا لتعقيدات ديناميات السوق, ومن المتوقع أن يزدهر بعض القطاعات، في حين قد تواجه الأخرى صعوبات، مما يخلق منظرًا معقدًا لفوكسكون للتنقل من خلاله.
وتؤكد تعقيدات وضع فوكسكون الحالي على خلفية التطورات الأخيرة في شراكتها مع شركة أبل، العميل الرئيسي, وأثارت توقعات أبل بانخفاض مبيعات الآيفون، دون توقعات وول ستريت، مخاوف حول مكانة العملاق التكنولوجي المقر في كوبرتينو في آسيا, وتشكل ظهور أجهزة بديلة، مثل الهواتف القابلة للطي وتلك التي تنتجها منافسون مثل هواوي، مدعومة بشرائح صينية الصنع، تحديات إضافية لفوكسكون, وبينما تستمر الشركة في التوجيه من خلال التطورات المتغيرة لسوق التكنولوجيا العالمية، يضيف نقص الرقائق وتغير تفضيلات المستهلكين في آسيا طبقات من التعقيد إلى اعتباراتها الاستراتيجية.
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