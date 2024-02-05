صادرات الغاز المسال تحقق أعلى المستويات في 2023

(MENAFN
) في الربع الأول من عام 2023، شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصلت إلى مستوى قياسي جديد يبلغ حوالي 104.5 مليون طن، وذلك وفقًا لتقرير نشرته منظمة الدول العربية لتصدير النفط (أوابك), ويقدم التقرير نظرة مفصلة على الاتجاهات الديناميكية في صادرات الغاز العالمية طوال العام، مشيرًا إلى التقلبات والوصول في النهاية إلى إنجاز استثنائي لصناعة الغاز الطبيعي المسال.
كما شهدت صادرات الغاز انخفاضًا خلال الربع الثاني من العام السابق وفقاً للتقرير، اذ بلغ إجماليها 99.4 مليون طن, وفي الربع الثالث، حدثت زيادة طفيفة لتصل إلى 99.7 مليون طن, ومع ذلك، كانت التطورات الأكثر إثارة للانتباه في الربع الرابع، حيث ارتفعت صادرات الغاز بشكل كبير، ووصلت إلى قمة جديدة تقدر بحوالي 105.4 مليون طن, وساهم هذا الارتفاع الملحوظ بشكل كبير في الأداء العام الممتاز لصادرات الغاز المسال طوال العام.
كذلك يكشف التحليل الشامل عن أن إجمالي صادرات الغاز العالمية للعام 2023 وصل إلى 409.3 مليون طن، وهو رقم قياسي لم يسجل مثيل له في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال التي تمتد على مدى نحو ستين عامًا, وبالمقارنة، بلغ إجمالي صادرات الغاز المسال في عام 2022 حوالي 395.9 مليون طن، مما يظهر نسبة نمو بلغت 3.4 بالمئة على أساس سنوي - وهي نسبة نمو متوسطة مقارنة بالسنوات السابقة.
ويسلط التقرير الضوء على الولايات المتحدة باعتبارها أداءً متميزًا, اذ حافظت الولايات المتحدة على سجل ثابت من شحنات الغاز المسال خلال الفترات الفصلية لعام 2023, وخلال الربع الثاني، بلغت الصادرات حوالي 21.8 مليون طن، تلتها انخفاض طفيف إلى 21.5 مليون طن في الربع الثالث, ومع ذلك، شهد الربع الرابع ارتفاعًا كبيرًا، حيث حققت الولايات المتحدة أعلى معدل فصلي في تاريخها بلغ 25.1 مليون طن.
في حين تؤكد نتائج التقرير على صمود ونمو السوق العالمية للغاز المسال، مع الولايات المتحدة التي تلعب دورًا حيويًا في دفع الصناعة نحو آفاق جديدة, ومع استمرار صادرات الغاز المسال في تشكيل المشهد الطاقي، تمثل الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في عام 2023 معلمًا هامًا في تطور الصناعة المستمر.
MENAFN05022024000045015682ID1107809149
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.