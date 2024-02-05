توترات البحر الأحمر تدفع الشركات إلى اعتماد وسائل النقل الحديدية كبديل استراتيجي

(MENAFN
) في أعقاب التصاعد الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، تواجه صناعة الشحن البحري أزمة دفعت الخبراء والمعنيين إلى النظر في إمكانية استخدام وسائل النقل الحديدية كبديل محتمل, وأدت التوترات الجارية إلى تعطيل التجارة العالمية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة في الطلب على وسائل النقل الحديدية للتصدي للتحديات التي تعترضها أزمة الشحن.
كما لاحظ وكلاء الشحن زيادة ملحوظة في الطلب على السلع التي يتم نقلها بواسطة القطارات من الصين عبر روسيا إلى أوروبا, وأدت التعطيلات في مسارات البحر، التي يعزى سببها لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلى دفع شركات الشحن إلى استكشاف وسائل النقل البديلة, وواحدة من هذه البدائل التي تجذب الانتباه هي مسار السكك الحديدية "الممر الوسطي" عبر كازاخستان، حيث تعبر الشركات عن مخاوفها بشأن سلامة البضائع التي تمر عبر روسيا.
في حين تشكل خطوط السكك الحديدية الروسية حاليًا جزءًا صغيرًا نسبيًا من حاويات البضائع المنقولة بين الشرق الأقصى وأوروبا، إلا أن هناك زيادة واضحة في الاهتمام بهذا المسار, ويؤكد المنسقون، المسؤولون عن تنظيم شحن البضائع، على الزيادة الكبيرة في الاستفسارات والحجوزات لمسار السكك الحديدية, ومن الجدير بالذكر أن جاذبية الخيار الحديدي تكمن في فعاليته من حيث التكلفة مقارنة بالشحن الجوي، وزمن العبور الأسرع مقارنة بوسائل النقل البحرية.
وتطور هام هو السماح الاتحاد الأوروبي بنقل السلع المعاقب عليها بواسطة السكك الحديدية عبر روسيا، بينما يظل نقل هذه المنتجات عبر الطرق ممنوعًا, ويزيد هذا التغيير في السياسة من جاذبية الخيار الحديدي لشركات الشحن التي تواجه تحديات اضطرابات البحر الأحمر.
كذلك كشف إيغور تامباكا، المدير التنفيذي لشركة ريل بريدج كارجو، شركة لوجستية هولندية، أن حجوزات السكك الحديدية بين الصين وأوروبا قد ارتفعت بنسبة 37 بالمئة في الأربعة أسابيع الماضية، ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر, وأكد الخبير الاقتصادي عبد الله الشناوي على أهمية البحر الأحمر كممر حيوي، مرتبط بالبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس, ولفت إلى أن الاضطرابات الناجمة عن هجمات الحوثيين أدت إلى انخفاض حجم التجارة وارتفاع كبير في تكاليف الشحن، وصلت إلى 250 بالمئة. ونتيجة لذلك، يظهر النقل الحديدي كبديل استراتيجي، يكتسب زخماً في ظل التحديات التي تواجه الشحن البحري في البحر الأحمر.
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