السير تكشف أسباب الازدحامات على شوارع بعمان صباح اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ملازم1 مؤيد محافظة، من إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم، التعامل مع عدد من المعوقات والحوادث في عمّان.
وبيّن محافظة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن أبرز هذه التعطلات كان تعطّل مركبة شحن أسفل جسر الأمير الحسين للسير القادم من طريق المطار، وتم رفع العوائق دون وقوع إصابات.
وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات، داخل نفق المدينة الطبية، دون وقوع إصابات، وتم تعليل سبب الحادث بالتتابع القريب.
ونوه محافظة إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين بعد جسر القصور باتجاه دوار الداخلية، دون وقوع اصابات، وتم تعليل سبب الحادث بالتتابع القريب.
ودعا محافظة السائقين الى الابتعاد عن المخالفات الخطرة، والالتزام بتوجيهات رقباء السير.
MENAFN05022024000208011052ID1107809070
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.