السير تكشف أسباب الازدحامات على شوارع بعمان صباح اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ملازم1 مؤيد محافظة، من إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم، التعامل مع عدد من المعوقات والحوادث في عمّان.

وبيّن محافظة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن أبرز هذه التعطلات كان تعطّل مركبة شحن أسفل جسر الأمير الحسين للسير القادم من طريق المطار، وتم رفع العوائق دون وقوع إصابات.



وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات، داخل نفق المدينة الطبية، دون وقوع إصابات، وتم تعليل سبب الحادث بالتتابع القريب.



ونوه محافظة إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين بعد جسر القصور باتجاه دوار الداخلية، دون وقوع اصابات، وتم تعليل سبب الحادث بالتتابع القريب.

ودعا محافظة السائقين الى الابتعاد عن المخالفات الخطرة، والالتزام بتوجيهات رقباء السير.