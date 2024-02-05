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باكستان.. مقتل 10 من رجال الشرطة بهجوم مسلح

2/5/2024 1:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قتل عشرة من رجال الشرطة اليوم الاثنين بهجوم شنه مسلحون على مركز أمني شمالي باكستان.
وأفاد قيادي رفيع في الشرطة بأن عشرات المسلحين هاجموا مركز تشودهوان للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل عشرة شرطة على الأقل.


وقال أختر حياة غاندابور، قائد شرطة خيبر باختونخوا لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم شنه "أكثر من 30 إرهابيا من ثلاثة اتجاهات وحصل تبادل لإطلاق النار استمر أكثر من ساعتين ونصف".

RT

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