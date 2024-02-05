باكستان.. مقتل 10 من رجال الشرطة بهجوم مسلح

وقال أختر حياة غاندابور، قائد شرطة خيبر باختونخوا لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم شنه "أكثر من 30 إرهابيا من ثلاثة اتجاهات وحصل تبادل لإطلاق النار استمر أكثر من ساعتين ونصف".

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