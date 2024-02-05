الاحتلال يقتحم مخيم العين في نابلس ويحاصر منزلا
التاريخ
2/5/2024 1:08:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الاثنين، مخيم العين غربي مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص.
وأفادت مصادر، بأن قوات كبيرة اقتحمت مدينة نابلس من المحور الغربي باتجاه مخيم العين وحاصرت أحد المنازل وسط إطلاق كثيف للرصاص.
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