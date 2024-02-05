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الاحتلال يقتحم مخيم العين في نابلس ويحاصر منزلا

2/5/2024 1:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الاثنين، مخيم العين غربي مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص.


وأفادت مصادر، بأن قوات كبيرة اقتحمت مدينة نابلس من المحور الغربي باتجاه مخيم العين وحاصرت أحد المنازل وسط إطلاق كثيف للرصاص.


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