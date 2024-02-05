5 إصابات بحادثين منفصلين فجر اليوم على طرق خارجية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 5 أشخاص، فجر اليوم، بحادثين منفصلين، وقعا على طرق خارجية.
وقال النقيب محمد ملكاوي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه في الحادث الأول فجر اليوم، تم التعامل مع تصادم بين مركبتين على طريق اربد - المفرق، ونتج عنه 4 إصابات، تم إسعافهم لمستشفى المفرق الحكومي.
وأضاف ملكاوي، أنه في الحادث الثاني تم التعامل مع تدهور مركبة على طريق جرش - الزرقاء، ونتج عنه إصابة السائق، وتم إسعافه لمستشفى الزرقاء الحكومي.
وبين أنه أغلب الحوادث التي تم التعامل معها كان سببها التجاوز الخاطئ، عدم إعطاء مسافة الأمان الكافية.
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