5 إصابات بحادثين منفصلين فجر اليوم على طرق خارجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 5 أشخاص، فجر اليوم، بحادثين منفصلين، وقعا على طرق خارجية.

وقال النقيب محمد ملكاوي من إدارة الدوريات الخارجية، إنه في الحادث الأول فجر اليوم، تم التعامل مع تصادم بين مركبتين على طريق اربد - المفرق، ونتج عنه 4 إصابات، تم إسعافهم لمستشفى المفرق الحكومي.



وأضاف ملكاوي، أنه في الحادث الثاني تم التعامل مع تدهور مركبة على طريق جرش - الزرقاء، ونتج عنه إصابة السائق، وتم إسعافه لمستشفى الزرقاء الحكومي.



وبين أنه أغلب الحوادث التي تم التعامل معها كان سببها التجاوز الخاطئ، عدم إعطاء مسافة الأمان الكافية.

