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خان يونس تتعرض لقصف مدفعي متواصل

2/5/2024 1:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة تتعرض لقصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية منذ فجر اليوم الاثنين.


ويواصل جيش الاحتلال قصف وقنص المدنيين في مناطق عدة بالقطاع، ولا سيما الأحياء الشرقية لمدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء جدد، وهو ما رفع حصيلة الشهداء الإجمالية منذ بدء العدوان إلى 27 ألفا و365 والمصابين إلى 66 ألفا و630.

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