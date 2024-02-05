خان يونس تتعرض لقصف مدفعي متواصل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة تتعرض لقصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية منذ فجر اليوم الاثنين.
ويواصل جيش الاحتلال قصف وقنص المدنيين في مناطق عدة بالقطاع، ولا سيما الأحياء الشرقية لمدينة غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء جدد، وهو ما رفع حصيلة الشهداء الإجمالية منذ بدء العدوان إلى 27 ألفا و365 والمصابين إلى 66 ألفا و630.
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