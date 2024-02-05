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تشيلي.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 112 قتيلا

2/5/2024 1:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق عدة وسط تشيلي إلى 112 قتيلا على الأقل، وفق ما أفاد به مسؤول هناك.
وقال وكيل وزارة الداخلية مانويل مونسالفي في مؤتمر صحفي إن "الطبيب الشرعي تسلم 112 قتيلا وتم التعرف على هوية 32 جثة" كاشفا أنه لا يزال هناك "40 حريقا نشطا".


وقال رئيس بلدية منتجع فينيا ديل مار ماكارينا ريبامونتي، وحاكم منطقة فالبارايسو رودريغو مونداكا، إن مئات من الأشخاص في عداد المفقودين.


واجتاحت النيران مناطق سكنية بأكملها وحولت الغابات الممتدة على مساحة عشرات الآلاف من الهكتارات إلى رماد.


ويواصل رجال الإطفاء لليوم الثالث على التوالي مكافحة عشرات الحرائق في وسط وجنوب البلاد.


وفرضت السلطات حظرا للتجول ليلا، لتسهيل إمداد فرق الطوارئ بالوقود، وهي "أولوية" بحسب وكيل وزارة الداخلية.


وبينما تواجه تشيلي وكولومبيا ارتفاعا في درجات الحرارة، تهدد موجة الحر باجتياح الأرجنتين وباراغواي والبرازيل في الأيام المقبلة.

RT

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