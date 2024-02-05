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السودان.. مقتل العشرات بهجوم على منطقة أبيي المتنازع عليها

2/5/2024 1:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن 37 شخصا قتلوا بهجوم على منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤولين أن " 37 قتلوا نهاية هذا الأسبوع في هجوم يتعلق على ما يبدو بنزاع على الأرض" مشيرة إلى إصابة 36 آخرين.
وبحسب الوكالة فإن "المهاجمين كانوا شبانا من إحدى القبائل من منطقة واراب المجاورة"، مشيرة إلى أن "أفراد هذه القبيلة يتنازعون منذ فترة طويلة على الأراضي في أبيي مع قبيلة أخرى".
يذكر أن أبيي هي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وأنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونيسفا"، حيث تقوم بمراقبة التوترات على طول الحدود بين الشمال والجنوب وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين وعمال الإغاثة في أبيي.

روسيا اليوم

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