الإذاعة الإسرائيلية: مقتل شخص حاول الاستيلاء على سلاح شرطي في بئر السبع

الإذاعة الإسرائيلية: مقتل شخص حاول الاستيلاء على سلاح شرطي في بئر السبع
التاريخ
2/5/2024 1:08:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الإذاعة الإسرائيلية مقتل شخص في منطقة بئر السبع بالجنوب، وأوضحت أن القتيل حاول الاستيلاء على سلاح شرطي.
ومن جهته أعلن نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6515 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
MENAFN05022024000208011052ID1107809062
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.