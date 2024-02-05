Monday, 05 February 2024 10:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإذاعة الإسرائيلية: مقتل شخص حاول الاستيلاء على سلاح شرطي في بئر السبع

2/5/2024 1:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الإذاعة الإسرائيلية مقتل شخص في منطقة بئر السبع بالجنوب، وأوضحت أن القتيل حاول الاستيلاء على سلاح شرطي.


ومن جهته أعلن نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6515 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.


MENAFN05022024000208011052ID1107809062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث