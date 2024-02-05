استقرار على أسعار النفط عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط عالمياً، في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعد انخفاضات حادة في الأسبوع الماضي، وسط استمرار محاولات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتزم شن المزيد من الهجمات على جماعات تدعمها إيران.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 77.41 دولار للبرميل، واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 72.28 دولار للبرميل.



وأنهى المؤشران معاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 7%، وتراجعا 2% يوم الجمعة الماضية، بعد بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع، إضافة إلى إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

