تشيلي .. ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات إلى 99 شخصاً وفقدان المئات

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات المستعرة في منطقة فالبارايسو التشيلية على ساحل المحيط الهادئ إلى 99 شخصا على الأقل.

وأعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريك الحداد الوطني لمدة يومين اعتبارا من اليوم الاثنين تكريما للضحايا.

وأثناء زيارته لمنطقة الكارثة، وصف بوريك الحرائق بأنها "أسوأ مأساة تمر بها بلادنا منذ الزلزال الذي ضربها في عام 2010". وقتل في الزلزال أكثر من 520 شخصا.

وقال بوريك "الأمر الأكثر أهمية الآن هو إنقاذ الأرواح وإخماد الحرائق" وعرض تقديم دعمه للضحايا في مستشفى في مدينة فينا ديل مار، شمال غرب سانتياغو.

وقالت وزيرة داخلية تشيلي كارولينا توها يوم الأحد إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى والمصابين بشكل كبير.

وأكدت "لدينا الكثير من المعلومات الأولية والتي لم تتأكد بعد والتي تشير إلى إمكانية تسجيل أرقام أعلى"، مضيفة أن أكثر من 300 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.

وأعلن معهد الطب الشرعي في تشيلي مساء الأحد أنه تم بالفعل التعرف على هويات 32 من الضحايا.

وقالت هيئة الغابات إنه يوجد الآن 188 حريقا في جميع أنحاء البلاد، تغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 29 ألف هكتار.

وقالت توها إن الحرائق تسببت في أضرار أو دمرت آلاف المنازل، من بينها أكثر من 3 آلاف منزل في منطقة فالباراسيو وحدها.

ووفقا للحكومة، كانت المنطقة التي تقع غرب العاصمة سانتياجو، والتي يعيش فيها نحو 8ر1 مليون نسمة، هي الأكثر تضررا من حرائق الغابات. وبالقرب من مدينتي فالباراسيو وفينا ديل مار الساحليتين، انتشرت الحرائق على مساحة نحو 11 ألف هكتار.

وأعلن بوريك حالة الطوارئ في منطقة فالبارايسو يوم الجمعة لجلب موارد إضافية. وأمر وزارة الدفاع بنشر المزيد من وحدات الجيش.

وجرى فرض حظر التجول على بعض المجتمعات لتسهيل عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ.

وقالت وزارة الداخلية إن الحكومة لديها "معلومات جدية" تفيد بأن الحريق بالقرب من فالبارايسو كان متعمدا. وإلى الجنوب في منطقة مولي، تم اعتقال شخص لإشعاله حريق أثناء عمله بمعدات اللحام.

يشار إلى أنه خلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، تتكرر حرائق الغابات الشديدة. وفي العام الماضي، احترق أكثر من 425 ألف هكتار من الأراضي في وسط وجنوب تشيلي. وفقد ما لا يقل عن 26 شخصا حياتهم.





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