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أسعار النفط تستقر مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة

2/5/2024 1:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقرت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعد انخفاضات حادة في الأسبوع الماضي، وسط استمرار محاولات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وبحلول الساعة 01.31 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 77.41 دولارا للبرميل، واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 72.28 دولارا للبرميل.

وأنهى المؤشران معاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو سبعة بالمئة. وتراجعا اثنين بالمئة يوم الجمعة بعد بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يكون أكبر من المتوقع، إضافة إلى إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس).


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