تحطم طائرة هليكوبتر روسية وعلى متنها 3 أشخاص

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين عن تحطم طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية في بحيرة في منطقة كاريليا بشمال البلاد وعلى متنها طاقم من ثلاثة أفراد، مضيفة أن البحث جار تحت الماء.

وقالت الوزارة على تطبيق تليغرام إن "الطائرة كانت في مهمة تدريبية ويقودها طاقم متمرس".

وتم العثور على حطام الطائرة الهليكوبتر التي اختفت من على شاشات الرادار في وقت متأخر أمس الأحد على بعد 11 كيلومترا من شاطئ بحيرة أونيجا ثاني أكبر بحيرة في أوروبا في كاريليا وعلى عمق 50 مترا.

وقالت الوزارة إنه تم نشر غواصين ومركبة تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد. ولم تقدم أي معلومات عن حالة أفراد الطاقم.





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