تحطم طائرة هليكوبتر روسية وعلى متنها 3 أشخاص

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين عن تحطم طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية في بحيرة في منطقة كاريليا بشمال البلاد وعلى متنها طاقم من ثلاثة أفراد، مضيفة أن البحث جار تحت الماء.
وقالت الوزارة على تطبيق تليغرام إن "الطائرة كانت في مهمة تدريبية ويقودها طاقم متمرس".
وتم العثور على حطام الطائرة الهليكوبتر التي اختفت من على شاشات الرادار في وقت متأخر أمس الأحد على بعد 11 كيلومترا من شاطئ بحيرة أونيجا ثاني أكبر بحيرة في أوروبا في كاريليا وعلى عمق 50 مترا.
وقالت الوزارة إنه تم نشر غواصين ومركبة تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد. ولم تقدم أي معلومات عن حالة أفراد الطاقم.
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