توسع قوي للقطاع الخاص في الإمارات مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة في يناير

رصد مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الذي تصدره مجموعة «ستاندرد آند بورز جلوبال» حدوث توسع قوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات، مع ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري، خلال يناير 2024.

وساعدت قوة الطلب وزيادة أعداد العملاء والنشاط الترويجي على تحسن ظروف الأعمال، وإن صاحب ذلك انخفاضٌ في معدل نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر. وعلى نحو مماثل، تباطأ معدل خلق فرص العمل في شهر يناير، في حين أدى ارتفاع مخاطر سلاسل التوريد إلى زيادةٍ أسرع في تكاليف مستلزمات الإنتاج للشركات.

وظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسميًا – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش، حيث سجل في يناير الماضي 56.6 نقطة، مقابل 57.4 نقطة في شهر ديسمبر 2023.

ويشير اتجاه مؤشر مديري المشتريات إلى توسعٍ حاد، ولكن أبطأ، في الإنتاج غير المنتج للنفط في شهر يناير. وقد انخفض معدل النمو إلى أقل مستوى له منذ شهر أغسطس 2023، لكنه ظل أقوى بكثير من المتوسط على المدى الطويل، منذ عام 2009.

وأفاد أعضاء اللجنة بأن زيادة المبيعات والتسويق والمشاريع الجديدة والحالية، وزيادة الاستثمار والمبادرات الحكومية كانت من أسباب النمو.

الأعمال الجديدة

ولوحظت زيادة في حجم الأعمال الجديدة بشكل مماثل في شهر يناير، حيث أشار حوالي ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى وجود زيادة مقارنة بشهر ديسمبر.

وواصلت الشركات تسليط الضوء على أن قوة ظروف الطلب ساعدت في جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات. وكما كان الحال في شهر ديسمبر، كان التطور الإيجابي ناتجًا عن عوامل محلية في الغالب، حيث أفادت الشركات بأن زيادة الطلبات الأجنبية الجديدة كانت طفيفة.

على الرغم من استمرار قوة المبيعات والإنتاج، فقد سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات ارتفاعًا طفيفًا في مستويات التوظيف لديها خلال شهر يناير. وجدير بالذكر أن وتيرة النمو كانت الأبطأ منذ ما يزيد قليلاً عن عام.

واستمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد حيث تطلعت الشركات إلى زيادة مخزونها وتوقعت زيادةً في طلب العملاء.

سلاسل التوريد

وفي الوقت نفسه، أشارت بعض الأدلة إلى تزايد مخاطر سلاسل التوريد، مما أدى إلى تأخير التسليم لدى بعض الشركات وزيادة تكاليف الشحن في شهر يناير. وعلى الرغم من انخفاض مدد التسليم بشكل عام، إلا أن درجة التحسن كانت هي الأضعف منذ ستة أشهر، في حين ساهم تباطؤ وصول مستلزمات الإنتاج في زيادة قوية في حجم الأعمال غير المنجزة. وفي الوقت نفسه، أدت الزيادة في تكاليف النقل إلى ارتفاع متسارع في أسعار المشتريات مقارنة بشهر ديسمبر. وذكرت الشركات أيضًا أن ارتفاع أسعار المواد وتعديلات الرواتب أدى إلى زيادة النفقات بقوة.

وعلى الرغم من ذلك، انخفض متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي، وإلى أقصى حد منذ شهر مايو 2023. وأرجعت غالبية الشركات المشاركة هذا الانخفاض إلى زيادة المنافسة والجهود الرامية لجذب عملاء جدد.

وأخيرًا، كان مستوى الثقة فيما يتعلق بتوقعات النشاط في عام 2024 إيجابيًا ومتساويًا تقريبًا مع متوسط عام 2023، على الرغم من تراجعه قليلاً مقارنة بشهر ديسمبر.

توسع مستدام

وتوقعت الشركات بشكل عام أن تؤدي قوة الطلب والمبيعات القوية إلى تحقيق توسع مستدام في الإنتاج، كما تساعد تطلعات المشاريع الجديدة وزيادة الاستثمار أيضًا على تعزيز التفاؤل.

وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»: «في حين انطلق الاقتصاد غير المنتج للنفط في دولة الإمارات من حيث توقف في نهاية عام 2023، فقد أشار انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 نقطة في شهر يناير إلى تراجعٍ طفيف في النمو بعد أن حقق القطاع أفضل أداء رُبع سنوي في أربع سنوات ونصف. وظل نمو الإنتاج والطلبات الجديدة أعلى من المتوسط طويل المدى لكنه تراجع، مع تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو تراجع نمو التوظيف إلى أضعف مستوياته منذ شهر ديسمبر 2022، حيث لم يدفع الطلب القوي وتفاؤل الشركات إلى حدوث زيادة في التوظيف».

وتابع: «في الوقت نفسه، يبدو أن تأثر خطوط الإمداد الناتج نتيجة هجمات البحر الأحمر، كان له تأثير متواضع على القطاع غير المنتج للنفط خلال شهر يناير، حيث أشارت بعض الشركات إلى وجود تأخر في التسليم، وزيادة في إجمالي الأعمال المتراكمة، إلى جانب تقارير تفيد بارتفاع تكاليف الشحن بحسب الشركات المشاركة في الدراسة. وكان التأثير على الضغوط التضخمية حتى الآن ملحوظًا ولكنه ليس حادًا، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدل أسرع مما كانت عليه في شهر ديسمبر، لكنها ظلت أبطأ مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة».

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