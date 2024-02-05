خبرني : شباب الميثاق الجامعي يستعد لخوض انتخابات مجالس واتحادات الطلبة في

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- Khaberni) خبرني - كلف المكتب السياسي في حزب الميثاق الوطني عضو المكتب السياسي مساعد الامين العام للشؤون الشبابية جمال الرقاد بملف انتخابات مجالس واتحادات الطلبة والانديه الطلابيه في كافة الجامعات المزمع عقدها في منتصف الفصل الدراسي الثاني .
هذا وبدا شباب الميثاق الوطني في كافة جامعاتنا الاردنية الاستعداد لانتخابات المجالس الطلابية لما لها من اهمية كبيرة في توسيع مدارك الطلبة وزيادة المخزون التفاعلي والثقافي بشكل يؤدي الى بناء شخصية الشاب الاردني بشكل قوي ومتزن.
وقال مساعد الامين العام للشؤون الشبابية جمال الرقاد ان الانتخابات الطلابية في الجامعات لا تقل اهمية عند الميثاق الوطني عن اي انتخابات اخرى سيخوضها الميثاق، وتكمن اهمية هذه الانتخابات لكونها تمثل شريحة هامة من المجتمع وهم الشباب ومنهم شباب الميثاق الجامعي في مختلف جامعاتنا الاردنية، حيث يولي الميثاق الاهمية الكبرى في كافة برامجه للشباب فهم النسبة الاكبر في الحزب .
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