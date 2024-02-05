خبرني : كم يستغرق تكوين عادات غذائية جديدة بالجسم؟

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يجد كثيرون صعوبة في إجراء تغييرات على نظامهم الغذائي، ويستسلمون بعد وقت قصير من البدء. ومع ذلك، يقول خبراء التغذية إن تكوين عادات جديدة يستغرق وقتاً، وإن تقسيم الأمور إلى خطوات أصغر يمنح فرصة أفضل لتحقيق الهدف.
وبحسب الدكتورة ماري كاناغي ماكاليس من جامعة ميريلاند: "تشير بعض وجهات النظر إلى أن الأمر يستغرق 21 يوماً لخلق عادة جديدة. وتُظهر أبحاث حول تغيير السلوك أن متوسط 66 يوماً هو المطلوب ليصبح تغيير السلوك عادة".
وتقترح وجهة نظر أخرى أن نطاق اكتساب عادة غذائية جديدة يتراوح بين شهرين و8 أشهر.
ووفق "هيلث لاين"، يختلف الأمر حسب العادة الغذائية نفسها، فشرب المزيد من الماء كل يوم عادة أسهل في دمجها ضمن روتين الحياة اليومية من غيرها.
الإضافة لا التقييد
وتنصح خبيرة التغذية بريتاني بلاسينسيا، بمعالجة تغيير واحد في كل مرة، وتبني "عقلية الإضافة بدلاً من التقييد".
وتضيف: "مثلاً، ابدأ بتناول 5 حصص من الفواكه والخضروات يومياً. هذا كل شيء. لا تقلق بشأن الجوانب الأخرى من طعامك بعد. فهذا يعني إضافة أطعمة مغذية إلى نظامك الغذائي بدلاً من التركيز الشديد على تقييد الأطعمة".
وتتابع: "عندما تحقق النجاح بتغيير واحد، فإنك تحصل على دفعة من الثقة في التعامل مع التغيير التالي". "ليس واقعياً أن تغير نظامك الغذائي بالكامل مرة واحدة وتعتقد أنه سيستمر على المدى الطويل".
وتقترح خبيرة التغذية كناغي ماك- أليس: "ربط الأهداف بدوافع أعمق، لتسهيل الالتزام بها".
وتوضح: "على سبيل المثال، تناول الطعام الصحي للوقاية من مرض السكري كي تتمكن من العيش لفترة أطول والاستمتاع بأحفادك أكثر تحفيزاً من هدف ارتداء جينز ضيق".
كذلك: "من المفيد وجود أشخاص مهتمون بخلق عادات مماثلة أو يمكنهم توفير الدعم والمساعدة"، ويعتبر العمل مع مدرب معتمد في مجال الصحة لبضعة أسابيع طريقة جيدة.
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