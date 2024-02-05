خبرني : كم يستغرق تكوين عادات غذائية جديدة بالجسم؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - يجد كثيرون صعوبة في إجراء تغييرات على نظامهم الغذائي، ويستسلمون بعد وقت قصير من البدء. ومع ذلك، يقول خبراء التغذية إن تكوين عادات جديدة يستغرق وقتاً، وإن تقسيم الأمور إلى خطوات أصغر يمنح فرصة أفضل لتحقيق الهدف.

وبحسب الدكتورة ماري كاناغي ماكاليس من جامعة ميريلاند: "تشير بعض وجهات النظر إلى أن الأمر يستغرق 21 يوماً لخلق عادة جديدة. وتُظهر أبحاث حول تغيير السلوك أن متوسط 66 يوماً هو المطلوب ليصبح تغيير السلوك عادة".

وتقترح وجهة نظر أخرى أن نطاق اكتساب عادة غذائية جديدة يتراوح بين شهرين و8 أشهر.

ووفق "هيلث لاين"، يختلف الأمر حسب العادة الغذائية نفسها، فشرب المزيد من الماء كل يوم عادة أسهل في دمجها ضمن روتين الحياة اليومية من غيرها.

الإضافة لا التقييد

وتنصح خبيرة التغذية بريتاني بلاسينسيا، بمعالجة تغيير واحد في كل مرة، وتبني "عقلية الإضافة بدلاً من التقييد".

وتضيف: "مثلاً، ابدأ بتناول 5 حصص من الفواكه والخضروات يومياً. هذا كل شيء. لا تقلق بشأن الجوانب الأخرى من طعامك بعد. فهذا يعني إضافة أطعمة مغذية إلى نظامك الغذائي بدلاً من التركيز الشديد على تقييد الأطعمة".

وتتابع: "عندما تحقق النجاح بتغيير واحد، فإنك تحصل على دفعة من الثقة في التعامل مع التغيير التالي". "ليس واقعياً أن تغير نظامك الغذائي بالكامل مرة واحدة وتعتقد أنه سيستمر على المدى الطويل".

وتقترح خبيرة التغذية كناغي ماك- أليس: "ربط الأهداف بدوافع أعمق، لتسهيل الالتزام بها".

وتوضح: "على سبيل المثال، تناول الطعام الصحي للوقاية من مرض السكري كي تتمكن من العيش لفترة أطول والاستمتاع بأحفادك أكثر تحفيزاً من هدف ارتداء جينز ضيق".

كذلك: "من المفيد وجود أشخاص مهتمون بخلق عادات مماثلة أو يمكنهم توفير الدعم والمساعدة"، ويعتبر العمل مع مدرب معتمد في مجال الصحة لبضعة أسابيع طريقة جيدة.