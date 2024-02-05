خبرني : 5 أنواع شائعة من السرطان لدى النساء

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتعرض النساء لمجموعة من السرطانات، بسبب عوامل متعددة في مقدمتها الاستعداد الوراثي، والقضايا الهرمونية، والتاريخ الإنجابي، والتعرض للمواد المسرطنة.

ويمكن للتقلبات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية وانقطاع الطمث أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الرحم. كما يمكن أن تساهم الطفرات الجينية والتاريخ العائلي أيضاً في خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء.

وعلى الرغم من أن سرطان عنق الرحم يشكل مصدر قلق كبير، إلا أن العديد من الأورام الخبيثة الأخرى لا تزال تؤثر بشدة على صحة المرأة.

ويقول كبير المستشارين في طب الأورام النسائية والجراحة الروبوتية في مستشفى إندرابراستا أبولو الدكتور باخي أغاروال "إن اكتشاف هذه الأمراض العدوانية في المراحل الأولية أمر ضروري لتحسين الكشف المبكر والعلاج، ويمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على القدرة على البقاء ونوعية الحياة بعد التشخيص".

فيما يلي نلقي نظرة على أهم أنواع السرطان لدى النساء، بحسب صحيفة هيندوستان تايمز:

1. سرطان الثدي



يحدث هذا النوع من السرطان في أنسجة الثدي، وغالباً ما يبدأ في القنوات أو الغدد. ولدى سرطان الثدي أعلى نسبة إصابة بين النساء مقارنة بأنواع السرطان الأخرى. وتشمل عوامل الخطر الجنس والعمر والتاريخ العائلي والسمنة وعدم الحمل وعدم الإرضاع والطفرات الجينية. ويمكن أن يساعد الفحص باستخدام تصوير الثدي بالأشعة السينية في الكشف المبكر عن المرض.

2. سرطان القولون والمستقيم

يصيب هذا النوع من الأورام الخبيثة القولون والمستقيم. وعوامل الخطر هي التاريخ العائلي، ومرض التهاب الأمعاء، ونمط الحياة غير المستقر، والسمنة، والوجبات الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة. ويمكن للفحص الطبي اكتشاف الزوائد اللحمية السابقة للتسرطن، والتي يمكن بعد ذلك إزالتها قبل أن تتحول إلى سرطانية.

3. سرطان بطانة الرحم

سرطان ينشأ في بطانة الرحم ويتأثر بالتعرض الزائد لهرمون الإستروجين. ويمكن للسمنة، ومرض السكري، وانقطاع الطمث المتأخر، وعدم إنجاب الأطفال، والاضطرابات الهرمونية غير المعالجة والعلاج ببدائل هرمون الإستروجين فقط أن تزيد من احتمال الإصابة. وتحدث معظم الحالات بعد انقطاع الطمث، ولكن المريضات اللواتي لديهن تاريخ وراثي قد يصبن به في سن أصغر بكثير، حتى قبل انقطاع الطمث.

4. سرطان المبيض

عبارة عن تكاثر غير طبيعي لخلايا المبيض، ويشمل الأورام الظهارية الناشئة من سطح المبيض، وأورام الخلايا الجرثومية من البويضات، والأورام اللحمية من الخلايا المنتجة للهرمونات. وتشمل عوامل الخطر: تاريخ العائلة المرضي والتاريخ الإنجابي. ويعد تدخين السجائر أيضاً سبباً لنوع معين من سرطانات المبيض. وتظهر معظم حالات سرطان المبيض في مرحلة متقدمة بسبب عدم الوعي بالأعراض الشائعة التي تشمل الانتفاخ وعسر الهضم والشبع المبكر.

5. سرطان الرئة

ينتج عن الانقسام غير المنضبط لخلايا الرئة غير الطبيعية، ويحدث في كثير من الأحيان بسبب تدخين السجائر. ويرتفع خطر الإصابة مع زيادة مدة التدخين وكميته، وحتى التدخين السلبي يزيد من احتمال الإصابة.