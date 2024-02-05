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خبرني : 5 إصابات بحادثين في الزرقاء والمفرق

2/5/2024 1:00:21 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وقع حادث تصادم بين مركبتين فجر اليوم عند منطقة الغدير الابيض على طريق المفرق باتجاه اربد .

وبحسب ما افاد مندوب ادارة الدوريات الخارجية لاذاعة الأمن العام الاثنين، فانه نتج عن الحادث 4 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج اللازم وتم إزالة الأثر المروري عن حرم الشارع .

وأضاف انه جرى التعامل مع حادث آخر على الطريق الواصل بين الزرقاء وجرش ، تمثل بتدهور مركبة واصابة متوسطة للسائق تم اسعافه الى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وبين أن اسباب الحوادث بالمجمل تكون بارتكاب السائقين لمخالفات عدم إعطاء مسافة الامان الكافية او التجاوزات الخاطئة، مشددا على ضرورة الالتزام بأولويات وقواعد المرور تجنيا لوقوع الحوادث.

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