زكي نسيبة : الامارات حققت انجازات كبيرة في مجال حماية البيئة الطبيعية

(MENAFN
- Iris Media Press Services) جامعة الامارات أنشأت برنامج أبحاث أهداف
التنمية المستدامة لزيادة الوعي بين الطلاب والمجتمع
أبوظبي: أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة , أن إحتفاء الدولة بيوم البيئة الوطني ، غدا الاحد , يجئ متزامناً مع أهم حدث تاريخي , وهو رئاسة الامارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، والتوصل لاتفاق غير مسبوق للحد من تغير المناخ عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد حرص القيادة الرشيدة لدعم جهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للاجيال القادمة ، استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حماية البيئة.
وذكر معاليه في تصريح بهذه المناسبة "أن خارطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة تُكمّل وتوسّع سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في البحث عن حلول عملية لتغير المناخ، مع التركيز على الطاقة المتجددة ، والحدّ من النفايات ، وإعادة استخدام الموارد الطبيعية. "
وأضاف: " نحن نعتمد على خبرتنا في مجال التكنولوجيا الزراعية والمياه، والحلول العلمية والهندسية التي تستفيد من النظام البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة , ونُسخّر فهمنا للتمويل والمجتمع والمجتمعات لتعزيز التغيير في السلوك البشري الذي هو أصل تغير المناخ. كما نعمل على الحدّ من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بآثار الاحترار العالمي".
وذكر معالي زكي أنور نسيبة أن هناك عدد من المبادرات البحثية الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى معالجة تغير المناخ، ومنها تعزيز الاستمطار حيث يساهم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار (UAEREP) في الابتكار في مجال الأمن المائي من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا وتنفيذ السياسات لزيادة توافر المياه.
وقال معاليه أنه تماشياً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 عاماً للاستدامة، أنشأت جامعة الإمارات العربية المتحدة بنية تحتية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية.
مشيراً بهذا الصدد إلى أن مكتب البحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة أنشأ برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لزيادة الوعي بين الطلاب والمجتمع حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية.
وأوضح معاليه أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب البحثية ، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في المجتمع، حيث موّلت الجامعة 104 مشاريع بحثية شارك فيها 468 طالباً، مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة مثل التعليم الجيد والمياه النظيفة والصرف الصحي والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والحياة على الأرض.
واكد قائلاً: " لدينا أيضاً أجندة العمل المناخي لجامعة الإمارات العربية المتحدة ، والتي تهدف إلى دعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. "
وأختتم تصريحه بالقول "يُلزم جدول الأعمال الجامعة بتوظيف طلاب الدكتوراه في مجال الهيدروجين والطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف استخدام الطاقة المتجددة لتلبية الطلب على الكهرباء داخل الحرم الجامعي، وتوسيع المبادرات المتعلقة بالمناخ مثل برنامج زمالة ما بعد الدكتوراه حول العمل المناخي".
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