وزارة الصحة: لا توجد متحورات جديدة لفيروس كورونا وننصح باللقاحات

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائى لكورونا مستقر ولا توجد أى متحورات جديدة، مشيرة إلى أن البرتوكول العلاجى الحالى يحقق الشفاء الكامل للمصابين بشكل كبير يصل إلى 98%.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنه العلمية لكورونا بوزارة الصحة، إن الوضع الوبائى آمن ولا توجد أى مخاوف وتقوم الوزارة باتباع كافة التوجيهات الخاصة بمواجهة أى تطورات للفيروس خاصة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لافتا إلي إنعدام الاصابات بكورونا وكذلك الوفيات، متابعا، "علينا الحصول على اللقاحات والأمصال الخاصة بمواجهة العدوى التنفسية".

وتابع الدكتور حسام حسنى: أنه لا توجد تطورات جديدة فى أعراض المتحور الجديد لكورونا وكشفت أن المتحور الجديد

لفيروس كورونا الجديد JN.1 هو متحور من سلالة BA.2.86 وهو أحد متحورات كوفيد 19 الأصلي.

وتابع: اكتشف أول مرة في أمريكا في سبتمبر 2023 والمتحور موجود حاليا في أكثر من 40 دولة حول العالم وتأثيرة منخفض على الصحة العامة.