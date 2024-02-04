وزارة الصحة: لا توجد متحورات جديدة لفيروس كورونا وننصح باللقاحات

(MENAFN
- Youm7) أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائى لكورونا مستقر ولا توجد أى متحورات جديدة، مشيرة إلى أن البرتوكول العلاجى الحالى يحقق الشفاء الكامل للمصابين بشكل كبير يصل إلى 98%.
وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنه العلمية لكورونا بوزارة الصحة، إن الوضع الوبائى آمن ولا توجد أى مخاوف وتقوم الوزارة باتباع كافة التوجيهات الخاصة بمواجهة أى تطورات للفيروس خاصة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لافتا إلي إنعدام الاصابات بكورونا وكذلك الوفيات، متابعا، "علينا الحصول على اللقاحات والأمصال الخاصة بمواجهة العدوى التنفسية".
وتابع الدكتور حسام حسنى: أنه لا توجد تطورات جديدة فى أعراض المتحور الجديد لكورونا وكشفت أن المتحور الجديد
لفيروس كورونا الجديد JN.1 هو متحور من سلالة BA.2.86 وهو أحد متحورات كوفيد 19 الأصلي.
وتابع: اكتشف أول مرة في أمريكا في سبتمبر 2023 والمتحور موجود حاليا في أكثر من 40 دولة حول العالم وتأثيرة منخفض على الصحة العامة.
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