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بدء عروض الأوكازيون الشتوى 2024 لمدة شهر بتخفيضات تصل لـ50%.. اليوم

2/4/2024 11:22:47 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي
2024، اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.



ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 ، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى 2024 ومن من المقرر ان تصل نسبه التخفيضات الى 50% لبعض المنتجات ،كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين وأخرى بمديريات التموين لمتابعة عمل الأوكازيون .



ووجه
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الشتوي 2024 في إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة وأيضا العمل على تنشيط حركة المبيعات، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة ومديريات التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون للتأكد من طرح منتجات جيدة و بالأسعار المعلن عنها.














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