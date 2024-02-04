الاتحاد الأوروبي: الأونروا شريان حياة بالغ الأهمية لملايين الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) تمثل شريان حياة بالغ الأهمية لملايين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع الكارثي وتفشي الأمراض، داعيًا إلى إجراء تحقيق مُستقل في الادعاءات بشأنها والتي دفعت عددًا من الدول الممولة إلى تعليق تمويلها بشكل مؤقت، ومُشددًا على أن وقف التمويل بمثابة "عقاب جماعي".

كانت عدة دول قد أعلنت تعليق تمويلها لوكالة "الأونروا"، بما يهدد استدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها "الأونروا" لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.

وجاءت قرارات تلك الدول ردًا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفًا يعملون لدى "الأونروا".

وحذرت "الأونروا" من أنها قد تضطر إلى إيقاف خدماتها في قطاع غزة مع نهاية شهر فبراير الحالي، بسبب تعليق عدد من الدول مساعداتها لها.

وذكرت "الأونروا" -في بيان- أن الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم، في الوقت الذي يُعرّض فيه تعليق التمويل عمليات الإغاثة للخطر، مضيفة: "إذا ظل التمويل معلقًا، فسنضطر على الأرجح إلى إيقاف عملياتنا بحلول نهاية فبراير".

من ناحية أخرى، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال، مساء الأحد، جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني إن سبعة أشخاص على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة آخرون، جراء استهدافهم من قبل طائرة مُسيّرة بين مفترقي السرايا والطيران وسط مدينة غزة، فيما استشهد أربعة، في غارة إسرائيلية على منزل في حي الرمال.

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار بشكل كثيف شرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما شهد شارع البركة في دير البلح قصفا إسرائيليا، كما أغارت طائرات الاحتلال على محيط مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.

ولليوم الـ121، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مُخلفا أكثر من 27 ألفًا و365 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 66 ألفًا و630 جريحًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.

في سياق أخر، ذكرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الأحد، أن مقاتليها تمكنوا -خلال الأيام الماضية- من تدمير 43 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا.

وأكدت الفصائل -في بيان- أن مقاتليها أجهزوا على 15 جنديًا إسرائيليًا من نقطة الصفر، وقنصوا ضابطًا وجنديًا، وأوقعوا العشرات بين قتيل وجريح، في 17 مهمة عسكرية مختلفة.

ونوَّهت بأنه تم استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة، لافتةً إلى أنه تم تفجير مدخل نفق في عدد من الجنود الإسرائيليين، كما تم الاستحواذ على 4 طائرات مُسَيَّرَة.

وتابعت الفصائل أن مقاتليها دكوا تحشدات عسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها.



