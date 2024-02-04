الأردن يحذر من اتساع الحرب بسبب استمرار عدوان إسرائيل على غزة

MENAFN - Youm7) حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي من أن خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقفها وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي، الأحد، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، لبحث جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين، واستمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.

وأكد الصفدي ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي لا يمكن الاستغناء عنها وعن دورها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة ويعتمد أهله -الذين يواجهوا المجاعة بشكل رئيس- عليها.



