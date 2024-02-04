الأردن يحذر من اتساع الحرب بسبب استمرار عدوان إسرائيل على غزة

(MENAFN
- Youm7) حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي من أن خطر توسع الحرب يزداد مع كل يوم يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقفها وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال لقاء الصفدي، الأحد، وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، لبحث جهود التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، وضمان حماية المدنيين، واستمرار الجهود المشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
وأكد الصفدي ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي لا يمكن الاستغناء عنها وعن دورها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة ويعتمد أهله -الذين يواجهوا المجاعة بشكل رئيس- عليها.
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