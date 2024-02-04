اليمن يؤكد حق الشعب الفلسطيني في استعادة دولته المستقلة

MENAFN - Youm7) أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، موقف بلاده الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه في استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة.

جاء ذلك خلال لقائه، الأحد، بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف، وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفين فايجن، حيث بحثا تداعيات الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على الأمن والسلم الدوليين، وأهمية مضاعفة الجهود من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإغاثية التي تشتد حاجة ملايين الفلسطينيين اليها في الأراضي المحتلة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

كما تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والدعم الأمريكي المطلوب على كافة المستويات بما في ذلك تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، حيث استعرض العليمي مستجدات الوضع اليمني بما في ذلك مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تداعيات الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية دعم الحكومة اليمنية لفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 2216 باعتباره خارطة طريق مثلى لنزع سلاح الميليشيات، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.