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مستعمرون يحرقون إطارات في رام الله.. وقوات إسرائيلية تقتحم طولكرم

2/4/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Youm7) أشعل مستعمرون، الليلة، إطارات مطاطية، عند مدخل بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

أفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مستعمرين تجمعوا عند مدخل بلدة ترمسعيا، وأشعلوا إطارات مطاطية، ما أدى لإعاقة حركة المواطنين على الطريق الرئيس الواصل بين رام الله ونابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية رامين، شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في شوارعها وأزقتها، وسط إطلاق الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

وأضافت أن جنود الاحتلال حطموا صرح الشهداء، الذي يضم خارطة فلسطين وأسماء شهداء القرية، كما داهموا مقهى وفتشوه واحتجزوا عددا من الشبان كانوا داخله وأخضعوهم للاستجواب وفتشوا هواتفهم النقالة، إضافة إلى تفتيش مركبات ومنازل المواطنين في مختلف أنحاء القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.








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