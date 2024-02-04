محاور تطوير الدراسة بمدارس النيل المصرية الدولية.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطوير المنظومة التعليمية لمدارس النيل المصرية الدولية ، كالتالى:
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وضع آلية لانتقاء أفضل العناصر من المعلمين وتحفيزهم.
ـ إجراء تقييم دوري لمديري المدارس.
ـ تفعيل وتطوير المنصة التعليمية الخاصة بمدارس النيل المصرية الدولية "LMS " وتكثيف استخدام التكنولوجيا في التعليم.
ـ تفعيل الأنشطة المختلفة الرياضية والفنية والثقافية للطلاب.
ـ الاهتمام بمقترحات أولياء الأمور لتطوير منظومة النيل التعليمية والحفاظ على مستواها المتميز.
ـ أكدت الوزارة أن مدارس النيل وصل عددها إلى 14
مدرسة موزعة على مستوى الجمهورية وهناك خطة للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة.
ـ تتيح للطلاب الحصول على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، زار أمس مدرسة النيل المصرية الدولية بمدينة العبور، لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة لهذه المدارس، حيث تفقد الوزير عددا من فصول المدرسة، منها فصول الصف السابع أثناء حصة اللغة العربية، وأجرى حوارا مع الطلاب حول مدى استفادتهم وتحصيلهم للدروس، كما أجرى معهم نقاشا حول أبرز التحديات التي تواجههم داخل المدرسة، موجها إياهم بالتشارك والتعاون للخروج بنتائج أكثر استفادة وأكثر تحصيلا للدروس.
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