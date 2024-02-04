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محاور تطوير الدراسة بمدارس النيل المصرية الدولية.. اعرف التفاصيل

2/4/2024 11:22:42 PM
(MENAFN- Youm7) وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطوير المنظومة التعليمية لمدارس النيل المصرية الدولية ، كالتالى:



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وضع آلية لانتقاء أفضل العناصر من المعلمين وتحفيزهم.



ـ إجراء تقييم دوري لمديري المدارس.



ـ تفعيل وتطوير المنصة التعليمية الخاصة بمدارس النيل المصرية الدولية "LMS " وتكثيف استخدام التكنولوجيا في التعليم.



ـ تفعيل الأنشطة المختلفة الرياضية والفنية والثقافية للطلاب.


ـ الاهتمام بمقترحات أولياء الأمور لتطوير منظومة النيل التعليمية والحفاظ على مستواها المتميز.


ـ أكدت الوزارة أن مدارس النيل وصل عددها إلى 14
مدرسة موزعة على مستوى الجمهورية وهناك خطة للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة.

ـ تتيح للطلاب الحصول على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، زار أمس مدرسة النيل المصرية الدولية بمدينة العبور، لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة لهذه المدارس، حيث تفقد الوزير عددا من فصول المدرسة، منها فصول الصف السابع أثناء حصة اللغة العربية، وأجرى حوارا مع الطلاب حول مدى استفادتهم وتحصيلهم للدروس، كما أجرى معهم نقاشا حول أبرز التحديات التي تواجههم داخل المدرسة، موجها إياهم بالتشارك والتعاون للخروج بنتائج أكثر استفادة وأكثر تحصيلا للدروس.
















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