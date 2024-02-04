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تعرف على أهداف استراتيجية التنمية الزراعية فى 8 معلومات

2/4/2024 11:22:42 PM
(MENAFN- Youm7) وضعت وزارة الزراع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل أهم هذه المحاور في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي ومشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات.


ومن خلال الـ8 نقاط التالية نتعرف الأهداف الاستراتيجية:


1- الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها. 2- تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة 3- تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي 4- اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة 5- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. 6- توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به. 7- تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة 8- التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.








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