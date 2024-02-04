تعرف على أهداف استراتيجية التنمية الزراعية فى 8 معلومات

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- Youm7) وضعت وزارة الزراع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل أهم هذه المحاور في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي ومشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات.
ومن خلال الـ8 نقاط التالية نتعرف الأهداف الاستراتيجية:
1- الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها. 2- تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة 3- تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي 4- اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة 5- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. 6- توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به. 7- تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة 8- التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
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