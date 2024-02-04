تعرف على أهداف استراتيجية التنمية الزراعية فى 8 معلومات

1- الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها. 2- تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة 3- تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي 4- اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة 5- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. 6- توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به. 7- تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة 8- التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.

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