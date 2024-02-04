وزارة التعليم: 46 ألف طالب تربية خاصة موزعون على 1180 مدرسة

(MENAFN
- Youm7) كشفت إحصائيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن عدد الطلاب في مدارس التربية الخاصة في جميع الصفوف الدراسية وصل إلى 46 ألفا و994 طالبا وطالبة، موزعين على 1180 مدرسة يدرس لهم 9218 معلما، مشيرة إلى أن التربية الخاصة تشمل الإعاقة الذهنية والإعاقة الصم وضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر والمشافى ومدارس متعددة الإعاقة.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت عن احصائيات الطلاب والمعلمين والمدارس بالعام الدراسى الحالى 2023،2024، حيث نشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي كتيب إحصاء التعليم قبل الجامعى، موضحة أن عدد الطلبة سجل هذا العام 25 مليون و657 ألف و984 طالبا، بينما وصل عدد المعلمين إلى 922 ألف و628 معلما، إضافة إلى 61 ألف و512 مدرسة حكومية وخاصة، بإجمالى 556 ألف و888 فصلا.
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