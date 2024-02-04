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وزارة التعليم: 46 ألف طالب تربية خاصة موزعون على 1180 مدرسة

2/4/2024 11:22:42 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت إحصائيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن عدد الطلاب في مدارس التربية الخاصة في جميع الصفوف الدراسية وصل إلى 46 ألفا و994 طالبا وطالبة، موزعين على 1180 مدرسة يدرس لهم 9218 معلما، مشيرة إلى أن التربية الخاصة تشمل الإعاقة الذهنية والإعاقة الصم وضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر والمشافى ومدارس متعددة الإعاقة.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت عن احصائيات الطلاب والمعلمين والمدارس بالعام الدراسى الحالى 2023،2024، حيث نشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي كتيب إحصاء التعليم قبل الجامعى، موضحة أن عدد الطلبة سجل هذا العام 25 مليون و657 ألف و984 طالبا، بينما وصل عدد المعلمين إلى 922 ألف و628 معلما، إضافة إلى 61 ألف و512 مدرسة حكومية وخاصة، بإجمالى 556 ألف و888 فصلا.












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